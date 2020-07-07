Синоптики сегодня прогнозируют дожди и жару до +39 градусов

В Украине в большинстве областей во вторник, 7 июля, ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днем составит 16-29° тепла, местами 34-39°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«7 июля переменная облачность. В западных областях дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром значительные дожди, температура днем 16-21°. В северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях ночью без осадков, днем грозовые дожди, во время гроз в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с, температура днем 24-29°, местами до 33° », - говорится в сообщении.

На остальной территории без осадков; температура днем 34-39°.

В Киеве и Киевской области 7 июля переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в столице днем 27-29°; по области днем 24-29°.