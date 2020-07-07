«Укрзализныця» уже принимает 4 вида цифровых документов

АО «Укрзализныця» начало принимать в качестве удостоверения личности при посадке в поезд цифровой студенческий билет через мобильное приложение «Дия» вместо пластикового оригинала.
Согласно сообщению на сайте компании, цифровой студенческий имеет такие же преимущества, как и пластиковый оригинал: идентифицирует личность, подтверждает статус студента и предоставляет скидки.
В «Укрзализныце» напомнили, что льготный проезд предоставляется студентам вузов I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений в:
— общих и плацкартных вагонах,
— вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения,
— всех вагонах региональных поездов,
— поездах пригородного сообщения.
По состоянию на начало июля «Укрзализныця» принимает уже четыре цифровых документа через «Дию»: ID-карту, зарубежный биометрический паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016