«Укрзализныця» уже принимает 4 вида цифровых документов

АО «Укрзализныця» начало принимать в качестве удостоверения личности при посадке в поезд цифровой студенческий билет через мобильное приложение «Дия» вместо пластикового оригинала.

Согласно сообщению на сайте компании, цифровой студенческий имеет такие же преимущества, как и пластиковый оригинал: идентифицирует личность, подтверждает статус студента и предоставляет скидки.

В «Укрзализныце» напомнили, что льготный проезд предоставляется студентам вузов I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений в:

— общих и плацкартных вагонах,

— вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения,

— всех вагонах региональных поездов,

— поездах пригородного сообщения.

По состоянию на начало июля «Укрзализныця» принимает уже четыре цифровых документа через «Дию»: ID-карту, зарубежный биометрический паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.