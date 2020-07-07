В Иране зафиксирован антирекорд суточной смертности среди заразившихся коронавирусом

Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом нового типа в Иране выросло за сутки на 200 и превысило 11,9 тыс. Об этом сообщила во вторник глава департамента по связям с общественностью Минздрава Сима Садат Лари.

«Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 637, общее число инфицированных достигло 245 688», — приводит ее слова агентство ISNA. «За прошедшие 24 часа в Иране умерли 200 пациентов, а общее число летальных исходов достигло 11 931», — добавила Лари.

Прежний рекордный показатель летальных исходов за сутки (163) был зарегистрирован в исламской республике 5 июля.

По данным Минздрава, 207 тыс. человека выздоровели, в стране провели 1 846 793 теста на коронавирус.

Согласно официальной статистике, число заразившихся за сутки достигло пика 30 марта, а затем стало снижаться и сократилось до минимума (802), однако после 3 мая этот показатель вновь начал расти, а 4 июня достиг рекордного значения — 3 574. На фоне обострения ситуации с коронавирусом власти Ирана с 5 июля ввели обязательное ношение масок в общественных местах.

Иранские власти с 11 апреля стали постепенно отменять меры, введенные в связи с пандемией. Большая часть жителей вернулась на работу, функционируют торговые центры, парикмахерские и рестораны, снято ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте, во многих городах открыты мечети.