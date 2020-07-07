К экспертизе самописцев сбитого в Иране Boeing привлекут украинских экспертов

Франция аккредитует двух украинских специалистов для проведения экспертизы «черных ящиков» сбитого в Иране самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец в ходе онлайн-встречи с родственниками погибших в авиакатастрофе.

«Сейчас идет процесс передачи бортовых самописцев во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для их расшифровки. К проведению экспертизы будут допущены и двое украинских специалистов», — передает слова замминистра пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Коломиец напомнила, что в июне президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах с Ираном. Кроме того, в начале июля страны, граждане которых погибли в катастрофе, подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что бортовые самописцы будут доставлены из Ирана во Францию 20 июля.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек — граждане нескольких государств. Позднее власти Ирана признали, что самолет сбили иранские силы противовоздушной обороны.