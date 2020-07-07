Шмыгаль обещает, что новый глава НБУ не станет сюрпризом

Президент Владимир Зеленский пообещал банкирам, что сюрпризов при назначении нового руководителя Национального банка не будет.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания виртуального круглого стола «Украинские реформы: что далее?», организованного Chatham House, сообщает «Укринформ».

«По моему мнению, отставка председателя Национального банка господина Смолия была несколько эмоциональная. Не хочется использовать другие слова. Конечно, она всколыхнула и Украину, и наших международных партнеров. Правление НБУ остается на местах, политика Национального банка остается неизменной, она и будет неизменной», — сказал Шмыгаль.

Он отметил то, что Национальный банк в соответствии с Конституцией и законодательством является независимым учреждением, оказывать давление на которое невозможно, так как невозможно оказать давление на руководство НБУ.

«Это решение (об отставке — ред) — решение отдельной личности. Оно никак не повлияет на политику НБУ и той команды, которая сейчас там работает», — сказал премьер-министр.

Глава правительства также напомнил, что именно в тот день, когда Смолий заявил об отставке, Украина должна была бы разместить еврооблигации на сумму 1, 75 млрд долларов по рекордно низкой за последние 10 лет ставке.

«Это заявление фактически всколыхнуло рынок, и для того, чтобы не испортить репутацию Украины перед нашими инвесторами и сохранить статус надежного участника и партнера на рынке заимствований, мы были вынуждены остановить эту операцию. Конечно, мы понимаем, что при назначении нового руководителя мы вернемся к этой операции и будем двигаться далее», — сказал Шмыгаль.

«Сюрпризов относительно назначения нового руководителя не будет. Это пообещал президент на встрече с представителями банковского сообщества Украины», — заверил Шмыгаль.

Напомним, 3 июля Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за «политического давления».