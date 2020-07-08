Нацбанк укрепил гривну на 20 копеек

Национальный банк Украины на среду, 8 июля, укрепил официальный курс гривны на 20 копеек - до 26,9309 гривны за доллар против 27,1269 гривны за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,409 грн за евро против 30,7226 грн за евро накануне.