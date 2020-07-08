Украина выдворили из страны двух россиян

Украина выдворила за пределы страны двух граждан России, задержанных накануне полицией. Об этом в среду сообщил департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

«8 июля оперативники департамента стратегических расследований с сотрудниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили двух граждан Российской Федерации за пределы страны», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Во вторник, 7 июля, полиция сообщила, что в ходе спецоперации в Киеве были задержаны двое россиян по подозрению в планировании преступлений. По данным полиции, они якобы «прибыли с целью совершения ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации в Украине».