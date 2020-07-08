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Трамп надеется на улучшение ситуации с коронавирусом в США
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Трамп надеется на улучшение ситуации с коронавирусом в США

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Трамп надеется на улучшение ситуации с коронавирусом в США

Ситуация с коронавирусом в США значительно улучшится в течение месяца благодаря прилагаемым усилиям по борьбе с пандемией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Грете ван Сустерен на телеканале Gray Television. Фрагменты интервью были размещены во вторник вечером на сайте передачи ван Сустерен Full Court Press.

«Я считаю, что через две, три или четыре недели, когда мы встретимся в следующий раз, мы будем в очень хорошей форме», — сказал президент, отвечая на вопрос о том, как он оценивает ситуацию с коронавирусом.

Трамп отметил, что в некоторых штатах после первоначальных улучшений действительно произошли новые вспышки заболеваемости, в том числе в Калифорнии и Флориде. «Но со всеми усилиями, которые мы предпринимаем, со всеми лекарствами, которые сейчас готовятся и, в конце концов, с появлением вакцины мы очень скоро будем в хорошем состоянии», — добавил он.

Американский президент также не согласился с прогнозами директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, предупредившего ранее о возможном росте числа новых случаев заражения в Соединенных Штатах до 100 тыс. в сутки. «Что касается Фаучи, то он то говорил, что не надо носить маски, теперь — что надо; он говорил, что не надо закрывать сообщение с Китаем, но я все равно это сделал, не послушал своих экспертов. Ситуация была бы гораздо хуже, если бы мы этого не сделали, было бы гораздо больше смертей», — добавил Трамп.

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С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 11,6 млн человек, более 537 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди стран как по числу инфицированных коронавирусом (свыше 2,98 млн человек), так и умерших (131 248 человек). При этом в последние недели отмечается рост числа новых случаев заражения.

США, коронавирус
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