Порошенко считает, что власть хочет ограничить его участие в местных выборах

Пятый президент Украины, народный депутат фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что действующая власть намеренно ограничивает его участие в местных выборах.

Выступая до начала заседания перед своими сторонниками, собравшимися у здания суда, Порошенко отметил, что «на следующей неделе будут объявлены выборы, которые должны состояться в конце октября».

«Они хотели бы, чтобы Порошенко не имел возможности ездить по Украине. Очень они хотели бы, чтобы Порошенко не имел возможности ездить и защищать украинский интерес по миру», — заявил политик.

«Хочу заверить вас, кто-кто, а Порошенко точно не сдастся без боя», — заявил он.

Под стенами Печерского суда в Киеве в поддержку Порошенко собрались несколько сотен человек.