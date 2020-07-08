Порошенко считает, что власть хочет ограничить его участие в местных выборах

Пятый президент Украины, народный депутат фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что действующая власть намеренно ограничивает его участие в местных выборах.
Выступая до начала заседания перед своими сторонниками, собравшимися у здания суда, Порошенко отметил, что «на следующей неделе будут объявлены выборы, которые должны состояться в конце октября».
«Они хотели бы, чтобы Порошенко не имел возможности ездить по Украине. Очень они хотели бы, чтобы Порошенко не имел возможности ездить и защищать украинский интерес по миру», — заявил политик.
«Хочу заверить вас, кто-кто, а Порошенко точно не сдастся без боя», — заявил он.
Под стенами Печерского суда в Киеве в поддержку Порошенко собрались несколько сотен человек.
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