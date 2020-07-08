Число заболевших новым коронавирусом в США превысило 3 млн

Количество случаев инфицирования коронавирусом в США достигло в среду 3 009 611. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей.

Согласно данным, размещенным на сайте исследовательской организации, с начала пандемии в США умерли 131 594 пациента с коронавирусом, вылечились 936 476.