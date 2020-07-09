В США новый суточный рекорд заражений COVID-19

В США выявили рекордно высокое количество заражений COVID-19 за сутки — почти 60 тыс. новых случаев, сообщает в четверг The New York Times.
По данным издания, которое ссылается на собственные подсчеты, за последние сутки число зараженных COVID-19 увеличилось как минимум на 59,4 тыс. человек. Рекордное число заражений выявлено как минимум в пяти американских штатах: Миссури, Техасе, Теннеси, Юте и Западной Вирджинии.
Техас сообщил о более чем 9,9 тыс. случаев заражений, выявленных за последние сутки, это третий день подряд, когда в штате подтверждается столь высокое число заражений.
Издание отмечает, что в штате Аризона быстрое распространение заражений оказывает серьезную нагрузку на систему здравоохранения, там очень много госпитализированных. В Аризоне в течение этой недели каждый день выявляют порядка 3,6 тыс. заражений.
Всего в США с начала пандемии подтвердили более 3,1 млн заражений, скончались более 134 тыс. заразившихся.
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