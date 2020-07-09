Британские власти анонсировали новое ослабление карантина

Салоны красоты смогут начать работать в Англии с 13 июля, а с 25 июля двери откроют финтес-клубы и бассейны. Об этом заявил в четверг на брифинге министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Оливер Дауден, представляя новый пакет мер ослабления карантина, введенного в стране 23 марта из-за пандемии коронавируса нового типа.
«Обычная жизнь медленно возвращается», — сказал министр. Он сообщил, что начиная с выходных будет разрешены театральные, музыкальные и оперные представления на открытом воздухе с ограниченным числом зрителей. Традиционные театры пока остаются закрытыми.
13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, с 1 июня — второй. Частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки. 15 июня открылось большинство непродовольственных магазинов, а также зоопарки и кинотеатры для автомобилистов.
4 июля стартовал третий, самый масштабный этап снятия карантина: принимать посетителей начали рестораны, кафе и пабы, возобновили работу парикмахерские, гостиницы, библиотеки, храмы, кинотеатры и музеи. C 10 июля будут открыты «туристические коридоры» более чем с 50 странами и территориями. Въезжающие в Англию из признанных безопасными стран не будет должны соблюдать 14-дневный карантин, однако власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии пока не подержали этот шаг. В правительстве подчеркивают, что готовы к локальным вспышкам заболевания и намерены не допустить второй волны эпидемии, возвращая ограничительные меры в случае необходимости.
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