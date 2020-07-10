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Минэнерго избрало поставщиком последней надежды газа для населения «Нафтогаз Украины»

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Минэнерго избрало поставщиком последней надежды газа для населения «Нафтогаз Украины»

Министерство энергетики Украины определило поставщиком «последней надежды» (ППН) на рынке природного газа для населения ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины».

Как сообщается на сайте министерства, соответствующее решение в пятницу приняла конкурсная комиссия: «за» проголосовали пять членов комиссии (всего в комиссии семь членов — Ред.).

Ценовое предложение ГК «Нафтогаз Украины» составило 2 тыс. 711,86 грн за тыс./куб. м с НДС с наценкой 0%.

Всего на конкурс предложения подали три компании, но после рассмотрения документов одна из них не была допущена к конкурсу.

Как сообщалось, открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с введением карантина из-за распространения COVID-19 сроки были перенесены на два месяца. Однако затем срок запуска рынка был отложен еще на месяц. По словам главы Минэнерго Ольги Буславец, это было связано с необходимостью проведения конкурса по отбору ППН, который Минэнерго объявило 30 июня.

ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса. За основу цены поставки берется среднеарифметическая цена торгов на хабе NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.

Помимо наличия лицензии на поставку газа претенденты должны предъявить наличие активов в виде денег на счетах для покупки газа или его запасов в подземных хранилищах в объеме не менее 3,514 млрд куб. м.

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Конкурсные предложения претендентов на ППН принимались до 17:00 8 июля 2020 года. О подаче заявок на него заявили НАК «Нафтогаз Украины» и его «дочка» ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины». Последняя готова стать ППН с маржой 0%, тогда как материнская компания группы — с маржой 5%.

Нафтогаз України, газ
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