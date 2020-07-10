В Кремле заявили, что не финансируют Медведчука

Россия не финансирует деятельность главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, опровергая слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные им во время одной из региональных поездок.

«Российская Федерация не финансирует Медведчука», — заявил представитель Кремля.

Он допустил, что «у президента Зеленского имеется ошибочная информация».