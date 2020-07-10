В ЕС подтвердили, что Украина продолжает соответствовать критериям безвизового режима

Украина продолжает соответствовать критериям, необходимым для функционирования безвизового режима с Европейским Союзом, констатируют в Европейской комиссии.

Соответствующий доклад ЕК с оценкой выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами Восточного партнерства – Украиной, Грузией и Молдовой, а также Албанией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией, Северной Македонией и Сербией, обнародован в пятницу в Брюсселе, сообщает ЕК.

"В докладе сделан вывод о том, что соответствующие страны продолжают выполнять требования либерализации визового режима, что безвизовое перемещение продолжает приносить положительные экономические, социальные и культурные выгоды государствам-членам ЕС и странам-партнерам", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в отчете подробно рассматриваются конкретные области безопасности и миграции, где необходимы дальнейшие действия.

Комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон констатировала, что либерализация визового режима способствует установлению контактов между людьми и укреплению связей между ЕС и гражданами Западных Балкан и стран Восточного партнерства. "Это мощный инструмент для продвижения преобразовательных реформ, в том числе в сфере правосудия и безопасности. За прошедшие годы мы увидели значительный прогресс безвизовых партнеров, что укрепляет наши связи. Для сохранения этих достижений необходимы постоянные усилия", - подчеркнула она.