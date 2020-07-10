Против Порошенко открыли 4 новых дела по заявлению Коломойского

Офис генерального прокурора открыл еще четыре уголовных производства в отношении бывшего президента Петра Порошенко, основанием для этого стали обращения бизнесмена Игоря Коломойского по поводу «ПриватБанка».

Об этом адвокаты Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков рассказали журналистам.

" ...по заявлению обычного человека по фамилии Коломойский Офисом генерального прокурора были зарегистрированы очередные четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко. Господин Коломойский выступил со стандартным набором — и, конечно, его заявления касаются «ПриватБанка»: что якобы президент Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности «ПриватБанка», якобы Порошенко разглашал банковскую тайну «ПриватБанка», там и злоупотребление служебным положением, и даже легализация средств, полученных преступным путем...", — заявил Головань.

Адвокат назвал заведенные дела «личными инсинуациями Коломойского», отметив, что считает их бесперспективными. По мнению Голованя, факт того, что истцом выступил лично Коломойский, показывает, кто «кооперируется с Офисом генпрокурора и действующей властью в организации политически мотивированных преследований пятого президента».

Адвокат Новиков, в свою очередь, заявил, что «до этого мы видели, что Игорь Коломойский и близкие к нему люди заинтересованы в производствах в отношении Порошенко, но это первый момент, когда Коломойский вышел лично на арену».