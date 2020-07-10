Против Порошенко открыли 4 новых дела по заявлению Коломойского

Офис генерального прокурора открыл еще четыре уголовных производства в отношении бывшего президента Петра Порошенко, основанием для этого стали обращения бизнесмена Игоря Коломойского по поводу «ПриватБанка».
Об этом адвокаты Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков рассказали журналистам.
" ...по заявлению обычного человека по фамилии Коломойский Офисом генерального прокурора были зарегистрированы очередные четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко. Господин Коломойский выступил со стандартным набором — и, конечно, его заявления касаются «ПриватБанка»: что якобы президент Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности «ПриватБанка», якобы Порошенко разглашал банковскую тайну «ПриватБанка», там и злоупотребление служебным положением, и даже легализация средств, полученных преступным путем...", — заявил Головань.
Адвокат назвал заведенные дела «личными инсинуациями Коломойского», отметив, что считает их бесперспективными. По мнению Голованя, факт того, что истцом выступил лично Коломойский, показывает, кто «кооперируется с Офисом генпрокурора и действующей властью в организации политически мотивированных преследований пятого президента».
Адвокат Новиков, в свою очередь, заявил, что «до этого мы видели, что Игорь Коломойский и близкие к нему люди заинтересованы в производствах в отношении Порошенко, но это первый момент, когда Коломойский вышел лично на арену».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016