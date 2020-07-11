В Украине за сутки 800 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки заболевание коронавирусом подтвердили у 800 человек, в целом COVID-19 заболели уже почти 53 тысячи украинцев.

Об этом свидетельствуют обновленные данные СНБО.

В Украине за сутки добавилось 800 инфицированных коронавирусом. Всего в стране 52 843 больных COVID-19. Из них 1372 (+27) умерли и 25661 (+861) выздоровели.

Напомним, что 9 июля заболело 819 человек.