В Украине тестируют 4 препарата от коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине проводят клинические испытания 4 лекарственных средств для лечения COVID-19.

Об этом он заявил на брифинге 11 июля.

«Что касается клинических испытаний лекарственных средств, которыми можно пользоваться при лечении коронавирусной болезни: сейчас у нас зарегистрированы 4 клинические испытания 4 лекарственных средств. Это „Амизон“, „Амиксин“, „Корвитин“ и „Биовен“. Они все проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии. Сразу после получения этой информации будут сделаны соответствующие выводы относительно эффективности этих лекарственных средств», — отметил он.

При этом он напомнил, что вакцины от коронавируса еще нет.

Напомним, еще 22 апреля Офис президента сообщил, что в Украине начались клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых, может существенно снизить смертность от COVID-19.

5 мая Минздрав позволил испытать препарат для борьбы с коронавирусом «Биовен» в 5 больницах.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения обеспокоена использованием в Украине экспериментальных препаратов в борьбе с коронавирусом. Соответствующее письмо ВОЗ направила министру здравоохранения Украины Максиму Степанову.