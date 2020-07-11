Facebook собирается запретить политическую рекламу

Администрация Facebook рассматривает возможность отказаться от размещения политической рекламы в социальной сети в преддверии выборов президента США, которые пройдут 3 ноября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о планах компании.
В Facebook полагают, что мера поможет защитить пользователей от вводящего в заблуждение контента перед голосованием, сообщили собеседники агентства. В то же время в компании опасаются, что запрет может негативно повлиять на предвыборные кампании и ограничить возможности кандидатов реагировать на последние новости. Окончательное решение еще не принято.
В июне основатель Facebook Марк Цукерберг в своей колонке для USA Today объявил, что у пользователей появится возможность отключать политическую рекламу. Как сообщили в компании CNBC, сначала функция заработает в США, скрывать подобные объявления можно будет и в Instagram.
Bloomberg со ссылкой на данные Facebook пишет, что за последние 90 дней действующий президент США Дональд Трамп и его оппонент, кандидат от Демократической партии Джо Байден потратили на рекламу в соцсети $29,2 млн. Перед выборами 2016 года Трамп активно использовал эту площадку, чтобы донести свою позицию до миллиона избирателей, и это помогло ему победить, отмечает агентство.
В конце октября 2019 года о полном отказе от политической рекламы сообщил основатель Twitter Джек Дорси. Он отметил, что в соцсети не хотят, чтобы политические решения пользователей скомпрометировала таргетированная реклама.
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