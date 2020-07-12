Зеленский обнародовал видео своих поездок по Украине

Президент Владимир Зеленский обнародовал видео из фрагментов своих рабочих визитов Украину на этой неделе и призвал работать вместе, чтобы все преодолеть и сделать страну лучше.

Об этом написал Владимир Зеленский в Facebook.

«2020-й не перестает нас испытывать. Запад — наводнениями, восток — пламенем. Но и там, и там украинцы не опускают рук. Продолжаем упорно работать вместе, чтобы все преодолеть и сделать страну лучше», — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский также обнародовал видео с фрагментами своих визитов на Луганщину, Буковину и Волынь.

В частности, там говорится о борьбе с пожарами на Луганщине, с наводнениями — на Буковине, а также о программе «Большое строительство».