Зеленский обнародовал видео своих поездок по Украине

Президент Владимир Зеленский обнародовал видео из фрагментов своих рабочих визитов Украину на этой неделе и призвал работать вместе, чтобы все преодолеть и сделать страну лучше.
Об этом написал Владимир Зеленский в Facebook.
«2020-й не перестает нас испытывать. Запад — наводнениями, восток — пламенем. Но и там, и там украинцы не опускают рук. Продолжаем упорно работать вместе, чтобы все преодолеть и сделать страну лучше», — подчеркнул глава государства.
Владимир Зеленский также обнародовал видео с фрагментами своих визитов на Луганщину, Буковину и Волынь.
В частности, там говорится о борьбе с пожарами на Луганщине, с наводнениями — на Буковине, а также о программе «Большое строительство».
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