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Коронавирус обошелся европейским компаниям в 100 миллиардов долларов

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Коронавирус обошелся европейским компаниям в 100 миллиардов долларов

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стоила европейским компаниям более 100 миллиардов долларов потерянной выручки с начала 2020 года.

Об этом свидетельствуют подсчеты Dow Jones, передает «Интерфакс-Украина».

Больше других пострадали компании энергетического сектора, автопроизводители и представители модной индустрии. Среди тех, кто выиграл в этих условиях — продуктовые ритейлеры и фармацевтические компании.

Оценки Dow Jones основаны на отчетности европейских компаний за финансовые кварталы, которые пришлись на период с января по конец мая текущего года: за этот период они недополучили в общей сложности порядка 102,66 млрд долл выручки.

В то же время, добавленная выручка компаний, полученная в том числе за счет повышения спроса на лекарства и продукты питания, составила 23,87 млрд долл.

Потери нефтекомпаний с начала года составили порядка 41,53 млрд долл, то есть 40% всей недополученной европейским бизнесом выручки. В частности, Royal Dutch Shell сообщила о снижении выручки в первом квартале 2020 года на 29%, или 23,71 млрд долл, на фоне падения спроса на нефть и обвала цен.

В автомобильном секторе потерянная выручка составила 13,64 млрд долл в первом квартале, причем Volkswagen AG и Fiat Chrysler Automobiles NV вошли в десятку наиболее серьезно пострадавших в результате кризиса европейских компаний.

Авиакомпании региона объявили о снижении доходов в общей сложности на 4,29 млрд долл, причем выручка Deutsche Lufthansa AG в январе-марте упала на 1,56 млрд долл.

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Главный сектор, оказавшийся в выигрыше в результате пандемии — фармацевтический. В список 10 лучших по темпам роста выручки европейских компаний — фармпроизводители Novartis AG, AstraZeneca Plc и Merk KGaA, а также поставщик медицинских товаров Fresenius SE.

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