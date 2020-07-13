Семь областей не готовы к ослаблению карантина, — Минздрав

По состоянию на 13 июля семь регионов Украины не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно этим данным, не готовы к ослаблению карантина Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Харьковская и Черниговская области.

В Минздраве напомнили, что регионом со значительным распространением COVID-19 считается тот, в котором присутствует один из таких признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, превышает 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее, чем 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 превышает 10%.

Напомним, что по состоянию на 13 июля в Украине зарегистрировано 54 133 случая COVID-19, в том числе 612 за сутки.