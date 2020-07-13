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Эпидемия COVID-19 никак не отразилась на смертности в Японии

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Эпидемия COVID-19 никак не отразилась на смертности в Японии

Вспышка коронавирусной инфекции в Японии несущественно повлияла на количество смертей в марте и апреле 2020 года. Об этом говорит анализ уровня смертности в стране за последние три десятка лет. Его результаты ученые опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv.

«Мы не зафиксировали никакой повышенной смертности в марте-апреле 2020 года, когда в Японии произошла вспышка коронавирусной инфекции. Мы планируем и дальше следить за ситуацией и анализировать данные, которые были собраны в мае и в последующие месяцы года», — пишут исследователи.

С начала эпидемии COVID-19 в Китае эксперты и общественность разделились на два условных лагеря — «скептиков» и «алармистов». Представители первого из них считают, что опасность коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) заметно преувеличивается и что степень его заразности и смертоносности примерно такая же, как у сезонного гриппа или даже уступает ему.

Их оппоненты придерживаются противоположного мнения, предполагая, что COVID-19 гораздо опаснее уже известных форм ОРВИ, так как человечество еще не успело выработать к нему коллективный иммунитет.

Ученые пока не могут получить точный ответ на этот вопрос, потому что пандемия еще не закончилась, а достоверных статистических данных по общему количеству заражений и смертей пока нет. Поэтому специалисты вынуждены получать подобные сведения косвенным путем, в том числе сравнивая то, как изменился уровень смертности за последние несколько лет.

Подобные наблюдения, проведенные на территории Нью-Йорка и нескольких городов в Италии, где была самая тяжелая ситуация со вспышками коронавирусной инфекции, показали, что число смертей в этих населенных пунктах за время эпидемии выросло в несколько раз. Поэтому многие ученые считают, что масштабы распространения SARS-CoV-2 сильно недооцениваются.

Медики под руководством эпидемиолога из Национального института инфекционных заболеваний (Япония) Ясуси Окусы получила первую информацию такого рода для Японии. Они изучали данные, которые статистические службы страны собирали с 1987 года. Для анализа этих данных японские специалисты создали специальную математическую модель, которая учитывала случайные колебания в уровне смертности, связанные с гриппом и прочими сезонными инфекциями.

Расчеты показали, что уровень смертности в Японии в марте и апреле был ниже типичных средних значений, характерных для прошлых лет. Это означает, что из-за вспышки коронавирусной инфекции смертность в этот период времени изменилась незначительно. На ее долю, по оценкам ученых, приходится до 0,4% смертей японцев.

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Единственным исключением в этом отношении, как предполагают исследователи, может быть Токио, где жила большая часть пациентов, которые умерли от коронавирусной инфекцией. Как надеются исследователи, в ближайшее время власти города опубликуют статистику по общему количеству летальных исходов в апреле, и эту гипотезу можно будет проверить.

Япония, коронавирус
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