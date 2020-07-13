В России обещают уже в августе выпустить вакцину от коронавируса

Вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, может поступить в гражданский оборот в середине августа. Об этом в понедельник агентству ТАСС сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«В гражданский оборот вакцина может поступить 12-14 августа, в середине августа», — сказал он.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи планирует подать на регистрацию свою вакцину против коронавируса 2-4 августа.

«Насколько я помню график, утвержденный министром здравоохранения РФ Михаилом Альбертовичем Мурашко, это 2-4 августа мы должны подать на регистрацию. До 12 августа Росздравнадзор должен проверить те партии, которые мы разрабатываем», — сказал Гинцбург.

Стартовал второй этап испытания вакцины, окончание исследований планируется в конце июля — начале августа, отметил Гинцбург. «Второй этап сейчас фактически начался... Он закончится к началу августа, к концу июля, к моменту регистрации», — сказал он.

Предварительные результаты первого этапа клинических испытаний вакцины показали, что у добровольцев вырабатывается иммунитет к инфекции.