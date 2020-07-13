В Беларуси почти победили коронавирус

В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 65 114 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки — 182 заражения.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

«(В Беларуси — ред.) зарегистрированы 65 114 человек с положительным тестом на COVID-19», — говорится в сообщении.

По данным Минздрава Беларуси, за весь период распространения инфекции на территории страны умерло 468 пациентов. При этом выздоровели и выписаны 55 492 пациента.

Отмечается, что всего в Беларуси проведено 1 141 580 тестов.