В Казахстане объявили о продлении карантина до конца июля

В Казахстане до конца июля будет продлен режим карантина, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели», — написал глава республики. По его словам, правительственная комиссия примет соответствующее решение 14 июля.

Токаев уточнил, что карантин нужен для защиты здоровья граждан при соблюдения ими строгих мер защиты.