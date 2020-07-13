Google инвестирует $10 миллиардов в экономику Индии

Компания Google создала фонд Google for India Digitization Fund на сумму около 10 миллиардов долларов США для инвестиций в экономику Индии.
Об этом в блоге сообщил генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи.
«Сегодня я очень рад объявить о Google for India Digitization Fund. Через этот фонд мы проинвестируем около 10 миллиардов долларов США в Индию в течение следующих 5-7 лет», — написал он.
По словам Пичаи, компания будет вкладывать деньги в различные инвестиционные проекты, которые, в частности, связаны с капиталом, партнерством, инфраструктурой и экосистемой в стране.
В январе этого года Джефф Безос заявил, что Amazon вложит в Индию дополнительный миллиард долларов США, а уже в апреле Facebook объявила об инвестициях в 5,7 миллиарда долларов в Reliance Jio Platforms для диджитализации более 60 компаний малого бизнеса на рынке Индии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016