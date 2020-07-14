Число жертв коронавируса в мире превысило 570 тысяч

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 573 тыс. 42 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 916, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Накануне этот показатель составлял 4 тыс. 620.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывается 13 млн 70 тыс. 590 инфицированных СOVID-19, рост за минувшие сутки составил 160 тыс. 262 против 225 тыс. 919 днем ранее, излечились 7,2 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.

В Соединенных Штатах выявлено 3 млн 363 тыс. 56 заболевших (рост за сутки — 58 тыс. 143), скончались 135 тыс. 605 человек, (рост за сутки — 402), излечились более 1 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 884 тыс. 967 (рост за сутки — 20 тыс. 286), умерли 72 тыс. 833 (рост за сутки — 733), вылечены почти 1,3 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 878 тыс. 254 до 906 тыс. 752 при 23 тыс. 727 летальных исходах и 571 тыс. выздоровевших.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 44 тыс. 915 человек, заразился 291 тыс. 691 человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 73,8. В США на 1 млн населения скончались 418 человек, Бразилии — 343, Индии — 17, Великобритании — 660.