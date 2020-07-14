Нацбанк ослабил гривну на 14 копеек

Национальный банк Украины на вторник, 14 июля, ослабил официальный курс гривны на 14 копеек - до 27,0883 гривны за доллар против 26,9505 гривны за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,687 грн за евро против 30,3988 грн за евро накануне.