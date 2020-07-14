В Киеве за сутки подтвердили еще 112 случаев COVID-19

В Киеве COVID-19 за минувшие сутки заболели еще 112 человек.
Об этом в Telegram сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
"Количество жителей столицы, у которых подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 112 человек. Один больной умер. Всего коронавирус унес жизни 125 киевлян", - отметил Кличко.
По его информации, на сегодня в столице уже 6350 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших 50 женщин в возрасте от 20 до 79 лет; 56 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет; 4 девочки от 4 до 15 лет и 2 мальчика - 12 и 16 лет. Заболели в том числе и 8 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 9 больных. Остальные на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 15 человек. Всего коронавирус преодолели 2124 жители столицы.
По словам Кличко, больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 31. В Деснянском - 21 и в Днепровском -14 случаев.
Кличко в очередной раз призвал не пренебрегать элементарными правилами безопасности и беречь себя.
По данным сайта Worldometers в мире по состоянию на 14 июля, количество случаев инфицирования коронавируса составляет 13 234 687 человек, 575 466 из них умерли, а 7 695 922 - выздоровели.
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