В Крыму заявили о стопроцентной заполненности отелей

Уровень загрузки крымских отелей достигает 100%, наибольшей популярностью у туристов пользуются южное и западное побережье, сообщил «министр» курортов и туризма «республики» Вадим Волченко.

"На сегодня уровень загрузки многих отелей достигает 95-100%. В основном это южный берег Крыма и отчасти западное побережье. В ряде регионов загрузка находится на уровне 50-60%, но при этом уровень и глубина бронирования крымских санаториев и гостинец продолжает расти", - сказал Волченко на заседании крымского «правительства», передают российские СМИ.

По его словам, найти свободный номер можно, но со временем становится сложнее.

Аннексированный Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня.