В России за сутки выявили минимальное с апреля число случаев заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 248, общее число заразившихся достигло 739 947. Об этом сообщили журналистам во вторник в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число выявленных случаев стало минимальным с 29 апреля, когда был выявлен 5 481 случай заражения.

Согласно данным штаба, суточный рост восемь дней не превышает 0,9%.