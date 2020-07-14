В Литве за сутки коронавирусом заболел всего один человек

Один новый случай инфицирования коронавирусом выявлен в Литве за минувшие сутки, сообщает во вторник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что общее число зараженных достигло 1875, всего с начала пандемии выздоровел 1571 человек, 79 умерли.

За понедельник в республике провели 3730 тестов на коронавирус, за все время — 465 396.

В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.