C 1 сентября в школах будут обязательно мерить температуру

С началом работы школ с 1 сентября обязательным будет измерение температуры сотрудникам школ и школьникам, масочный режим для посетителей, пользование антисептиками. Окончательные требования к работе школ будут утверждены на следующей неделе.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Обязательное измерение температуры. При температуре 37,2 и выше ни работники, ни дети не могут допускаться к работе или учебе. Когда родители приводят детей в школу, они должны пользоваться масками при входе в школу. Также будет обязательным требование антисептиков в школе, учителя и дети должны ими пользоваться. Это общие вещи, которые обязательно будут в правилах. Всё остальное, я надеюсь, на следующей неделе все эти правила будут нами разработаны, мы представим их на утверждение», — сказал Степанов.

Он добавил, что правила работы учебных заведений разрабатываются совместно с Министерством образования и науки, включая и зарубежные практики.

Напомним, что по состоянию на 15 июля в Украине лабораторно подтверждено 55 607 случаев COVID-19, за сутки — 836 новых.