«Слуга народа» в четверг вечером определится с кандидатом на пост мэра Киева

В четверг на заседании фракции состоятся внутрипартийные праймериз «Слуги народа» по выбору кандидата на пост мэра Киева, заявил народный депутат одноименной фракции Александр Качура.
«Поступило предложение от президента в четверг вечером провести заседание фракции, которое будет посвящено вопросу кандидатуру на пост главы НБУ и проведению праймериз (на пост мэра Киева — Ред.). Президент предложил именно на заседании фракции провести праймериз: будет презентация программ, будет голосование фракции, мнение совета Киевской городской партийной администрации и президента Украины», — сказал Качура журналистам в среду после окончания заседания Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина.
Депутат заявил, что уже вечером в четверг кандидат от партии «Слуга народа» на пост Киевского городского головы будет избран.
«Мы должны уже в 20:30 в четверг определиться с тем, кто будет представлять партию „Слуга народа“ в Киеве», — добавил нардеп.
По его словам, на базе высшего совета партии была создана рабочая группа, которая разработает механизм проведения праймериз или же фракция будет избирать своего представителя по тому сценарию, который предложил президент Владимир Зеленский.
«Мы приняли то предложение, которое поступило от президента, и предложили другие условия, которые мы наработаем на протяжении сегодняшнего и завтрашнего дня. На базе высшего совета партии была создана рабочая группа, которую возглавил Роман Гришук, Евгения Кравчук, а я взял самоотвод, поскольку у меня есть конфликт интересов, ведь я сам принимаю участие в праймериз. Они наработают процедуру прохождения самих праймериз, которая будет утверждена в четверг или же мы пойдём по тому предложению, которое поступило от президента и мы будем проводить праймериз на заседании фракции», — сказал Качура.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016