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«Слуга народа» в четверг вечером определится с кандидатом на пост мэра Киева

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«Слуга народа» в четверг вечером определится с кандидатом на пост мэра Киева

В четверг на заседании фракции состоятся внутрипартийные праймериз «Слуги народа» по выбору кандидата на пост мэра Киева, заявил народный депутат одноименной фракции Александр Качура.

«Поступило предложение от президента в четверг вечером провести заседание фракции, которое будет посвящено вопросу кандидатуру на пост главы НБУ и проведению праймериз (на пост мэра Киева — Ред.). Президент предложил именно на заседании фракции провести праймериз: будет презентация программ, будет голосование фракции, мнение совета Киевской городской партийной администрации и президента Украины», — сказал Качура журналистам в среду после окончания заседания Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина.

Депутат заявил, что уже вечером в четверг кандидат от партии «Слуга народа» на пост Киевского городского головы будет избран.

«Мы должны уже в 20:30 в четверг определиться с тем, кто будет представлять партию „Слуга народа“ в Киеве», — добавил нардеп.

По его словам, на базе высшего совета партии была создана рабочая группа, которая разработает механизм проведения праймериз или же фракция будет избирать своего представителя по тому сценарию, который предложил президент Владимир Зеленский.

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«Мы приняли то предложение, которое поступило от президента, и предложили другие условия, которые мы наработаем на протяжении сегодняшнего и завтрашнего дня. На базе высшего совета партии была создана рабочая группа, которую возглавил Роман Гришук, Евгения Кравчук, а я взял самоотвод, поскольку у меня есть конфликт интересов, ведь я сам принимаю участие в праймериз. Они наработают процедуру прохождения самих праймериз, которая будет утверждена в четверг или же мы пойдём по тому предложению, которое поступило от президента и мы будем проводить праймериз на заседании фракции», — сказал Качура.

Киев, Слуга народа
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