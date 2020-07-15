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Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия

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Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия

Президент Украины Владимир Зеленский остается украинским политиком с самым высоким уровнем доверия (44,2%), однако не доверяет ему 48,6%, что делает баланс доверия и недоверия отрицательным.

Согласно данным совместного опроса Центра Разумкова и Фонда «Демократические инициативы», председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 39,3% опрошенных, не доверяют — 44,9%, премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 13,6%, а не доверяют — 62,3%; руководителю Офиса президента Андрею Ермаку — соответственно 9% и 47,6%, министру внутренних дел Арсену Авакову — соответственно 17,7% и 69,6%.

Баланс доверия и недоверия является отрицательным и превышает −40% и для оппозиционных политиков — Святослава Вакарчука, Юлии Тимошенко, Петра Порошенко, Виктора Медведчука и Юрия Бойко.

40,5% граждан согласны, что президент Зеленский является честным и порядочным человеком, но о большинстве членов его политической команды этого нельзя сказать. Только 9,3% склоняются к ответу о честности и порядочности как президента, так и его политической команды, а 32,8% придерживаются мнения, что ни Зеленский, ни большинство членов его политической команды не являются честными и порядочными людьми.

32,7% украинцев считают, что действующая власть прибегает к политическим репрессиям, а 39,9% не согласны с этим. Чаще считают, что власть прибегает к политическим репрессиям, те граждане, которые на последних парламентских выборах голосовали за партии, которые сегодня находятся в оппозиции: такого мнения придерживаются 72% сторонников «Европейской солидарности» (не согласны с этим 13,5% из них), среди тех, кто голосовал за ВО «Батькивщина» ˗ соответственно 42% и 29,5%; за «Оппозиционная платформу — За жизнь» ˗ соответственно 41% и 31%. Среди голосовавших за партию «Слуга народа» с этим согласны 19%, не согласны ˗ 55%.

Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.

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Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта MATPA посольства Нидерландов в Украине.

опрос, Владимир Зеленский
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