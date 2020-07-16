Летняя спецобувь: как правильно выбрать рабочие ботинки на лето

Летний зной не располагает к носке закрытой обуви из плотных, «жарких» материалов. Но что делать, если в 40-градусную жару нужно находиться на рабочем месте? В этом случае спецобувь — необходимый атрибут рабочей экипировки. Она защищает ноги при выполнении травмоопасных работ.
А как же комфорт в жаркую погоду? Нужно выбрать и купить спецобувь, подходящую для летнего сезона, тогда не придется жертвовать безопасностью ради комфорта. Читайте наши рекомендации о том, как это правильно сделать.
Для начала нужно определиться, в каких условиях вы будете носить рабочие ботинки, от чего именно предстоит защищать ноги:
Остается подобрать спецобувь из подходящего материала, с подошвой, выдерживающей испытания влагой и высокими температурами.
Для верха обуви чаще всего используется:
Несколько популярных вариантов:
Размышляете, где можно купить качественную спецобувь на лето? Обращайтесь в компанию OZON. У нас большой выбор рабочей обуви собственного производства, а также от европейских компаний.
Обращайтесь в наши региональные представительства: доступна для заказа спецобувь (Киев) и в других городах Украины по лучшим ценам.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016