Летняя спецобувь: как правильно выбрать рабочие ботинки на лето

Летний зной не располагает к носке закрытой обуви из плотных, «жарких» материалов. Но что делать, если в 40-градусную жару нужно находиться на рабочем месте? В этом случае спецобувь — необходимый атрибут рабочей экипировки. Она защищает ноги при выполнении травмоопасных работ.

А как же комфорт в жаркую погоду? Нужно выбрать и купить спецобувь, подходящую для летнего сезона, тогда не придется жертвовать безопасностью ради комфорта. Читайте наши рекомендации о том, как это правильно сделать.

Советы по выбору летней спецобуви

Для начала нужно определиться, в каких условиях вы будете носить рабочие ботинки, от чего именно предстоит защищать ноги:

Проколы, порезы и удары — выбирайте спецобувь с защитным подноском, специальными накладками и антипрокольной стелькой.

— выбирайте спецобувь с защитным подноском, специальными накладками и антипрокольной стелькой. Влажная среда — покупаем обувь из ПВХ — водонепроницаемого и гипоаллергенного материала.Пригодится оснащение ботинок металлическим подноском и антипрокольной стелькой.

— покупаем обувь из ПВХ — водонепроницаемого и гипоаллергенного материала.Пригодится оснащение ботинок металлическим подноском и антипрокольной стелькой. Контакт с горячими поверхностями — подойдут модели с подошвой из нитрильной резины. Она обладает повышенной термостойкостью, выдерживает кратковременный контакт с поверхностью, нагретой до +250 °С.

— подойдут модели с подошвой из нитрильной резины. Она обладает повышенной термостойкостью, выдерживает кратковременный контакт с поверхностью, нагретой до +250 °С. Работа с электричеством — чтобы снизить риск получения удара током, носите диэлектрическую обувь.

Остается подобрать спецобувь из подходящего материала, с подошвой, выдерживающей испытания влагой и высокими температурами.

Материалы для летней спецобуви

Для верха обуви чаще всего используется:

Юфть — отличается эластичностью и влагостойкостью. Подходит для спецобуви, которую носят на открытом воздухе, в том числе в агрессивной внешней среде.

— отличается эластичностью и влагостойкостью. Подходит для спецобуви, которую носят на открытом воздухе, в том числе в агрессивной внешней среде. Кожзам — чаще всего используется в виде отдельных вставок в обуви из натуральной кожи. Ботинки полностью из кожзама допустимы на производстве с низким уровнем травмоопасности.

— чаще всего используется в виде отдельных вставок в обуви из натуральной кожи. Ботинки полностью из кожзама допустимы на производстве с низким уровнем травмоопасности. Хромовая кожа — характеризуется легкостью, эластичностью, износостойкостью. Стоимость изделий из хромовой кожи выше средней.

Спецобувь для лета от компании OZON

Несколько популярных вариантов:

Сандалии Lemaitre «Rocket» S1 SRC — изготовлены из натуральной кожи, имеют противоударный стальной подносок. Удобная застежка на липучке. Для вентиляции предусмотрена перфорация в верхней части. Подошва выдерживает нагрев до 180 °С.

— изготовлены из натуральной кожи, имеют противоударный стальной подносок. Удобная застежка на липучке. Для вентиляции предусмотрена перфорация в верхней части. Подошва выдерживает нагрев до 180 °С. Полуботинки Lemaitre «Cougar» S1 SRC — кожаная спецобувь с перфорацией, оснащена стальным подноском. Модель на шнуровке. Имеет износостойкую подкладку из дышащей сетки. Подошва — полиуретан двойной плотности, устойчивый к маслам, жирам, нефти, воздействию высоких температур.

— кожаная спецобувь с перфорацией, оснащена стальным подноском. Модель на шнуровке. Имеет износостойкую подкладку из дышащей сетки. Подошва — полиуретан двойной плотности, устойчивый к маслам, жирам, нефти, воздействию высоких температур. Полуботинки Lemaitre Challenger S1 ESD SRC — замшевая обувь в спортивном стиле. Изготовлена из натурального водостойкого материала, имеет подносок из поликарбоната. Дышащая текстильная стелька и перфорация обеспечивают комфорт в носке.

Размышляете, где можно купить качественную спецобувь на лето? Обращайтесь в компанию OZON. У нас большой выбор рабочей обуви собственного производства, а также от европейских компаний.

Обращайтесь в наши региональные представительства: доступна для заказа спецобувь (Киев) и в других городах Украины по лучшим ценам.