Индийским полицейским запретили пользоваться Facebook

Министерство внутренних дел Индии распространило запрет на использование Facebook на все структуры министерства, в том числе на индийских полицейских. Об этом говорится в директиве ведомства.
Запрет Министерства внутренних дел на использование Facebook касается Центральной резервной полиции Индии, Индо-тибетской пограничной полиции, сил по охране границы — главной пограничной структуры Индии на границах с Пакистаном и Бангладеш, Центральной вооруженной полиции и Национальной гвардии безопасности — службы по борьбе с терроризмом при МВД страны. По своей численности эти силовые структуры заметно превышают ВС Индии.
«Запрет должен быть распространен на все структуры министерства, потому что они, как правило, тесно контактируют с нашими вооруженными силами. Индия должна иметь свои собственные приложения, как Facebook или Instagram, к которым никакая иностранная держава не должна иметь доступ», — говорится в опубликованной СМИ директиве ведомства.
Приказ командования индийскими вооруженными силами всем военнослужащим, независимо от их воинских званий, немедленно удалить свои учетные записи в Facebook и прекратить пользоваться этими приложениями действует с 15 июля. За его невыполнение солдатам и офицерам грозит серьезное дисциплинарное наказание. Над созданием индийских аналогов приложений уже работают индийские специалисты. Пока индийским силовикам не разрешено использовать Facebook, Instagram и Twitter, а также 88 других электронных приложений.
Согласно источникам, иностранные шпионы задействовали Facebook для получения секретных сведений от индийских солдат. Известно также, что разведка Пакистана создавала поддельные женские профили в Facebook, Instagram и Twitter для знакомств с индийскими солдатами.
В 2019 году в штате Раджастхан индийская контрразведка арестовала двух солдат за отправку конфиденциальной информации в Пакистан. Они оба состояли в переписке с сотрудниками пакистанских спецслужб, представлявшимися в Facebook женскими именами.
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