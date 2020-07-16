Зеленский наградил Кравчука орденом

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете подписал указа о награждении государственными наградами первого президента Украины Леонида Кравчука, а также народных депутатов предыдущих созывов Анатолия Матвиенко (посмертно), Николая Поровского, Александра Барабаша и Мирослава Мотюка.
Соответствующий указ № 277/2020 от 16 июля опубликован на сайте главы государства.
Так, за значительный личный вклад в дело создания государства, построение независимости Украинского государства, активную общественно-политическую деятельность и по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины награждаются:
Орденом Свободы: народный депутат I, III — VI, VIII созывов Верховной Рады Анатолий Матвиенко (посмертно) и народный депутат I, II и IV созывов Верховной Рады Николай Поровский;
Орденом князя Ярослава Мудрого I степени: председатель Верховной Рады в 1990-1991 годах, президента Украины в 1991 — 1994 годах Леонид Кравчук;
Орденом «За заслуги» I степени: народный депутат I созыва Верховной Рады Александр Барабаш;
Орденом «За заслуги» III степени: народный депутат I созыва Верховной Рады Мирослав Мотюк.
Декларация о государственном суверенитете Украины была принята Верховной Радой УССР 16 июля 1990 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016