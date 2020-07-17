В мире уже почти 14 миллионов случаев COVID-19

По состоянию на утро 17 июля в мире зарегистрировано 13 949 386 случаев коронавируса, в частности 592 690 смертей и 8 178 974 выздоровления.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

За новые сутки было зафиксировано 11 587 новых случаев, из них 6 406 в Мексике, почти 2 тысячи в Боливии и 1 707 в Казахстане.

Погибли 729 человек, в частности 668 - в Мексике.

В США в настоящее время зафиксировано 3 695 025 случаев коронавируса, в Бразилии - 2 014 738 и в Индии - 1 005 637.