Минздрав хочет вдвое увеличить количество тестирований на COVID-19

Министерство здравоохранения планирует в два раза увеличить количество тестирований на выявление COVID-19.
Об этом на брифинге 17 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
«У нас в планах максимально увеличивать возможности, мощности наших лабораторных центров для того, чтобы они увеличивали количество тестирований. Сейчас в планах увеличить вдвое от того количества тестирований, которое делается на сегодня», — сказал Степанов.
Он напомнил, что в начале пандемии в Украине в сутки проводили лишь 200-250 тестов методом ПЦР, на сегодня эта цифра составляет от 13 до 14 тысяч в сутки.
Так, по состоянию на 17 июля за сутки исследовано 28 019 тестирований, из которых 13 108 образцов — методом ПЦР, 14 911 — методом ИФА. Всего исследовано ПЦР 854 064 образца и ИФА — 420 369 образцов.
По состоянию на 17 июля в Украине лабораторно подтверждены 57 264 случая COVID-19, за сутки — 809 новых.
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