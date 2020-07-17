В Кремле снова обвинили Украину в невыполнении Минских соглашений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия на разных уровнях выражала обеспокоенность и сожаление, что Киев якобы не выполняет минские соглашения, это не приближает к развязке на Донбассе.

«Вы знаете, что на самых различных уровнях мы уже выражали нашу а) обеспокоенность и б) сожаление тем, что Киев продолжает не выполнять условия минских соглашений», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в плане придания импульса выполнению соглашений лидеры «нормандской четверки» собирались в Париже и были парижские договоренности, принятые по итогам встречи.

«Ни то, ни другое не выполняется. И, конечно, это нас не приближает к развязке ситуации на юго-востоке Украины», — считает Песков.