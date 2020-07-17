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Медведчук - Зеленскому: Вы президент или начальник колониальной администрации?

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Медведчук - Зеленскому: Вы президент или начальник колониальной администрации?

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук обратился с новым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем оппозиционный политик предложил главе государства окончательно решить, чьи интересы он защищает: иностранных спекулянтов или украинского народа.

Виктор Медведчук призвал Зеленского наконец-то осознать, что «заокеанские хозяева и международные спекулянты» на глазах украинцев целенаправленно уничтожают страну.

«С кем Вы, Владимир Александрович? С международными кукловодами, использующими нашу страну в своих целях, или с Украиной, независимость и суверенитет которой бессовестно попрали и отдали на заклание горе-реформаторам, продолжающим проводить над страной смертельно опасные эксперименты? Пришло время определиться, кто Вы — Президент Украины или просто начальник колониальной администрации? Это важный выбор, и времени на колебания у Вас нет.

Настало время решить, господин Президент, с кем Вы и чьи интересы защищаете — интересы страны и Украинского народа или заокеанских хозяев и международных спекулянтов, которые на Ваших глазах уничтожают нашу страну», — подчеркнул Медведчук.

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«Сделайте выбор, которого ждет от Вас народ. Выбор, во имя которого Вы получили высочайший за всю историю Украины мандат народного доверия. Выполните обещания, данные украинцам, обеспечьте защиту их прав и свобод, защитите их от беспредела и грабежа, защитите суверенитет и независимость Украины», — призвал оппозиционный политик.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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