В России за сутки выявили более 6000 заразившихся коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 234, общее число заразившихся достигло 765 437. Об этом сообщили журналистам в субботу в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Всего в настоящее время в РФ болеют 206 327 человек.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 7 490, всего выписали 546 863 человека. Согласно данным штаба, общая доля выздоровевших превысила 71% от общего числа заразившихся.

Число умерших от коронавируса пациентов в РФ за сутки составило 124 против 186 днем ранее, всего умерли 12 247. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,6% от всех заразившихся