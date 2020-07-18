В День независимости состоится Шествие ветеранов

Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте поддержал инициативу ряда ветеранских общественных организаций о проведении ко Дню независимости Украины Шествия ветеранов, сообщает пресс-служба президента.



«Единогласным решением участники заседания поддержали инициативу ряда ветеранских общественных организаций о проведении ко Дню независимости Украины Шествия ветеранов как неполитической и объединительной акции, которая продемонстрирует силу и единство защитников нашей страны».

Кроме того, председатель Консультативного совета Сергей Куницын проинформировал участников заседания о мероприятиях, запланированных ко Дню памяти защитников Украины 29 августа.

В частности, в этот день планируется провести общегосударственную минуту молчания. У Михайловского Златоверхого собора состоится панихида в память о погибших защитниках Украины при участии родственников павших героев, подобные мероприятия пройдут в городах и селах Украины.

Среди прочего, Консультативный совет принял решение вынести на рассмотрение президента Украины проект Национальной стратегии физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей.

Также была отмечена необходимость создания в каждом регионе консультативных советов по делам ветеранов областного уровня, которые будут заниматься ветеранской проблематикой на местах.