Коронавирус в Украине обнаружили еще у 731 человека

За минувшие сутки, 18 июля, в Украине был зафиксировали 731 случай коронавируса и 8 смертей от COVID-19.

Об этом свидетельствуют обновленные данные СНБО.

При этом 354 человека преодолели болезнь.

Среди регионов Украины лидером по количеству заражений остается Львовщина, там за минувшие сутки выявили 109 новых случаев Covid-19 и зафиксировали одну смерть.

Напомним: 17 июля в Украине было зафиксировано 847 случаев коронавируса, 21 летальный случай и 756 выздоровлений.