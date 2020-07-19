Трамп не готов будет признать свое поражение на выборах

Президент США в очередной раз заявил, что бывший вице-президент Джозеф Байден «уничтожит страну» в случае победы на президентских выборах
Президент США Дональд Трамп не готов заведомо заявить о том, что признает любой исход предстоящих в ноябре выборов. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в воскресенье.
Главу государства спросили, признает ли он результаты выборов, какими бы они ни были. «Я должен сначала увидеть результаты. Нет, я не собираюсь отвечать утвердительно», — сказал Трамп.
Он в очередной раз выразил уверенность в том, что бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, «уничтожит страну» в случае победы на президентских выборах. «Я не хотел бы выражаться подобным образом. Я бы сказал, что он не является компетентным, чтобы быть президентом», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, считает ли он Байдена склонным к старческому слабоумию.
«Байден не может связать двух слов. Им просто рулят... Он читает с телесуфлера и потом возвращается в свой подвал», — добавил республиканец, имея в виду, что его наиболее очевидный соперник воздерживается от очных предвыборных мероприятий из боязни заразиться коронавирусом.
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