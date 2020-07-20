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Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки превысило рекордные 40 тысяч

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Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки превысило рекордные 40 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Индии выросло за сутки на 40 425, это максимум с начала вспышки заболевания в стране. Как сообщает индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте, общее число заразившихся к утру понедельника составило 1 118 043 человека.

Нынешний антирекорд числа инфицированных в Индии — 10-й за две недели. Накануне рекордный прирост числа заразившихся составил 38 902, предыдущий максимум был зафиксирован 17 июля и составил 34 956 человек. 16 июля было зафиксировано 32 695 новых инфицированных, 15 июля — 29 429, 13 июля антирекорд составил 28 701, 12 июля сообщалось о 28 637 заразившемся, 11 июля — о 27 114, 10 июля — о 26 506, а 9 июля — о 24 879.

По данным Минздрава Индии, число умерших с коронавирусом увеличилось за сутки на 681 и достигло 27 497. В настоящее время в стране проходят лечение 390 459 пациентов с инфекцией. При этом, как отмечает ведомство, число излечившихся от вызванного коронавирусом заболевания превысило 700 тыс. и в настоящее время достигло 700 087 человек.

Коэффициент выздоровления составил в Индии утром в понедельник 62,61%. Этот показатель уже несколько дней демонстрирует понижение — 19 июля он составлял 62,86%, а 16 июля — 63,25%.

Как указывает Минздрав Индии, 86% от всех случаев заболевания приходятся на 10 штатов и союзных территорий страны (Индия состоит из 28 штатов и восьми союзных территорий), ситуация в большинстве регионов государства не вызывает опасений.

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Среди лидеров по числу заболевших — штат Махараштра, власти которого сообщили о рекордном росте заболевших за 24 часа — 9 518, общее количество заразившихся в этом наиболее пострадавшем от новой инфекции штате достигло 310 455. На втором месте остается южный штат Тамилнад, в котором зафиксировано 4 979 новых случаев вызванного коронавирусом заболевания за сутки, общее число заболевших в штате составило 170 693. Национальный столичный округ Дели, в который входит Нью-Дели, остается на третьем месте с 122 793 заболевшими.

Индия, коронавирус
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