Разумков уверен, что резонансный закон о медиа не будет принят

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует рассмотрение законопроекта № 2693-д о медиа, который парламент просили не принимать журналисты, в сентябре.
Об этом он сказал в ходе итоговой пресс-конференции в понедельник, передают Українськi Новини.
«Я думаю, он (законопроект о медиа) нуждается в доработке... То, что он не будет принят в первом (чтении) и в целом, я думаю, все в этом уверены... По рассмотрению его в Верховной Раде, я думаю, это будет ближе к сентябрю или в сентябре», — сказал он.
По мнению спикера, депутаты при рассмотрении документа будут исходить из интересов безопасности государства, свободы слова и независимой журналистики.
Разумков также подчеркнул, что не поддерживает в полной мере все положения, содержащиеся в законопроекте к первому чтению
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