Израиль продлил запрет на въезд иностранцам до сентября

В понедельник, 20 июля, Управление аэропортов объявило, что Израиль продлил запрет на въезд иностранцев ещё на месяц в связи с пандемией. Въезд запрещен даже транзитным пассажирам.
Об этом сообщает издание Israelinfo.
Ограничения связаны с тем, что в настоящий момент Израиль объявлен «красной зоной».
«Въезд запрещен даже транзитным пассажирам, если у них нет разрешения от Управления по делам народонаселения и иммиграции. Граждане Израиля могут возвращаться в страну и покидать ее, если принимающая страна готова их принять», — говорится в сообщении.
Также сохранится 14-дневное обязательство по самоизоляции, которое действует с марта для людей, въезжающих в Израиль.
Напомним, ранее в июле Израиль существенно ужесточил карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом.
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