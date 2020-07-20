Израиль продлил запрет на въезд иностранцам до сентября

В понедельник, 20 июля, Управление аэропортов объявило, что Израиль продлил запрет на въезд иностранцев ещё на месяц в связи с пандемией. Въезд запрещен даже транзитным пассажирам.

Об этом сообщает издание Israelinfo.

Ограничения связаны с тем, что в настоящий момент Израиль объявлен «красной зоной».

«Въезд запрещен даже транзитным пассажирам, если у них нет разрешения от Управления по делам народонаселения и иммиграции. Граждане Израиля могут возвращаться в страну и покидать ее, если принимающая страна готова их принять», — говорится в сообщении.

Также сохранится 14-дневное обязательство по самоизоляции, которое действует с марта для людей, въезжающих в Израиль.

Напомним, ранее в июле Израиль существенно ужесточил карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом.